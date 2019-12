Daisy Ridley : l'héroïne de Star Wars est-elle en couple ?

Daisy Ridley a vu sa carrière décoller en 2015, lorsqu'elle a pour la première fois incarné le rôle de Rey dans "Star Wars, épisode VII : Le Réveil de la Force". Un rôle qu'elle a ensuite repris dans "Star Wars, épisode VIII : Les derniers Jedi", sorti en 2017. Ce mercredi 18 décembre 2019, l'actrice britannique fait son retour au cinéma dans le neuvième et dernier volet de cette nouvelle trilogie, "Star Wars, l'Ascension de Skywalker". Un film très attendu par les fans de la saga créée en 1977 par George Lucas.

En 2016, Daisy Ridley avait annoncé sur sa page Instagram souffrir d'endométriose. La même année, elle fermait son compte après avoir été la cible de vives réactions à la suite de la publication d'un message de soutien aux victimes des fusillades par armes à feu. Depuis, seul un compte fan relaye son actualité. Il comptabilise à ce jour plus de 300 000 abonnés.

En couple ou célibataire ?

Côté coeur, Daisy Ridley filerait depuis quelques mois le parfait amour avec Tom Bateman, un acteur britannique de 30 ans, connu pour son rôle dans les séries "Da Vinci's Demons" et "Jekyll and Hyde". Il a aussi joué au cinéma, notamment dans "Larguées" ou encore "Sang Froid". Leur rencontre remonte au printemps 2017, sur le tournage du film "Le Crime de l'Orient-Express" de Kenneth Branagh. Ce dernier s'était d'ailleurs confié sur le rapprochement des deux acteurs. "Quelque chose s'est passé entre Tom et Daisy... mais tout le monde le sait, non ? Je ferais peut-être mieux de me taire", lâchait-il.

Récemment, des rumeurs de fiançailles ont circulé dans les médias et sur les réseaux sociaux. Dans une interview à 20min.ch, Daisy Ridley a réagi. "J'ai supprimé mes comptes sur Internet il y a plusieurs années pour ne plus subir d'invasion dans ma vie privée, alors vous pensez bien que je ne vais rien vous dire sur mes amours", a-t-elle répondu. Et de poursuivre : "Je vis ma vie le plus discrètement possible et je refuse d'avoir la pression de raconter ou de photographier mes moindres faits et gestes". Il se murmure que l'actrice aurait emménagé avec Tom Bateman dans le quartier de Primrose Hill à Londres. Quant à leur dernière apparition publique, elle remonte au 8 juin dernier lors d'un festival londonien.

Par Clara P