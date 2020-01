Daniel Auteuil : ces deux immenses rôles qu’il a refusés

"Manon des sources", "Jean de Florette", "La Fille du puisatier" ou encore "Le Brio" et "La Belle Époque" sont autant de films à succès dans lesquels Daniel Auteuil a joué. Une très jolie filmographie pour l'acteur de 69 ans, qui aurait pourtant pu connaître d'autres succès. Déjà, il y a quelques mois, Daniel Auteuil avait confié son amertume sur une décision qu'il regrette encore aujourd'hui, celle d'avoir refusé de participer à un polar qu'Alain Delon allait réaliser. Mais ce n'est pas la seule fois où l'acteur n'a pas eu le nez creux. À commencer par un film qui a eu un succès retentissant dans les salles obscures : "Bienvenue chez les Ch'tis" ! À l'origine, c'est sur José Garcia que le choix de Dany Boon s'était porté pour incarner le rôle de l'employé de la Poste muté dans le Nord. Malheureusement, le comédien a décliné cette proposition. Le réalisateur a ensuite approché Daniel Auteuil, qui a lui aussi refusé le rôle… Finalement joué par Kad Merad.

Grosse erreur de jugement

Et ce n'est pas le seul rôle en or que Daniel Auteuil a préféré snober. En 2011, Eric Toledano et Olivier Nakache font sensation avec leur film "Intouchables". L'histoire d'un aristocrate devenu paralytique suite à un accident de parapente qui voit un jour arriver dans sa vie un jeune homme de banlieue, joué avec brio par Omar Sy. Si François Cluzet a excellé dans ce rôle d'un homme taciturne et désabusé par les coups du sort, il doit son succès au fait qu'avant lui, Daniel Auteuil avait aussi refusé ce rôle ! Cette fois, l'acteur avait invoqué une incompatibilité d'emploi du temps. S'il avait réussi à faire de la place dans son planning chargé, nul doute que sa carrière aurait pris un tournant encore plus important. Mais le hasard fait sans doute bien les choses…

Par Sarah M