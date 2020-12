Daniel Auteuil : en deuil, il évoque la perte de deux êtres chers

En octobre dernier, Daniel Auteuil crevait l'écran sur France 2 dans la mini-série "Le Mensonge". Une série à succès qui raconte l'histoire vraie (inspirée de l'affaire Iacono) d'un maire, incarné par Daniel Auteuil accusé de viol par son petit-fils. En assurant la promotion de cette série qui évoque notamment l'amour d'un grand-père pour son petit-fils, malgré toutes les épreuves, Daniel Auteuil avait livré une terrible anecdote sur son petit-fils à lui. Le fils de sa fille Aurélie a en effet failli mourir après avoir reçu le vaccin Hexyon qui lutte contre la diphtérie, le tétanos, la polio, la coqueluche, les infections à Haemophilus et l'hépatite B.

Après être apparu à l'écran sur France 2, Daniel Auteuil aurait dû enchaîner avec les représentations de son spectacle intitulé "Dejeuner en l'air", conçu autour de poèmes de Jean-Paul Toulet avec le pianiste Colin Russeil et le guitariste Arman Méliès. Le deuxième confinement a malheureusement conduit le célèbre comédien à changer ses plans. "Je suis frustré, mon travail a été interrompu. J’ai déjà joué mon spectacle Déjeuner en l’air dans une dizaine de villes en 2019, je vis dans l’espoir de le reprendre. Je comprends très bien qu’il y a des priorités, il n’y a rien d’autre à faire qu’à attendre. Je suis un peu comme un pompier qui attend qu’on lui dise "Allez hop" pour mettre le casque et y aller." expliquait Daniel Auteuil dans une interview au Figaro.

Daniel Auteuil en deuil

Et après ce coup dur professionnel, l'ex-mari d'Emmanuelle Béart doit faire face à la disparition de deux de ses amis, e metteur en scène et comédien Jean-Pierre Vincent (mort le 4 novembre à l'âge de 78 ans) et le producteur Cyril Colbeau-Justin (décédé le 7 novembre à l'âge de 50 ans).



"À quelques jours d’intervalles, j’ai perdu deux personnes chères, Jean-Pierre puis Cyril Colbeau-Justin, le producteur avec lequel j’ai fait cinq ou six films. Avec Jean-Pierre, c’est plus de dix ans d’aventures de vie. C’est banal ce que je dis mais tout à coup, on mesure à quelle vitesse le temps est passé. On s’aperçoit que des pans entiers de vie s’effondrent... Au fond, tant qu’on vit avec ceux qu’on aime, ils sont toujours vivants." avouait Daniel Auteuil au Figaro avec tristesse.

