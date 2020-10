Daniel Auteuil : qui est Aude Ambroggi, la femme qui partage sa vie ?

"Le Mensonge" arrive ce soir sur France 2. Cette série est basée sur une histoire vraie. Elle revient sur l'histoire de Christian Iacono, incarné par Daniel Auteuil, un maire accusé de viol par son petit-fils. Ce dernier finira par se rétracter quelques années plus tard. Une erreur judiciaire qui aurait pu mettre à mal la relation entre ce grand-père et son petit-fils, mais qui finalement l'a renforcée. À cette occasion, Daniel Auteuil qui a refusé de faire carrière dans la chanson, s'est confié dans les colonnes de Télé Star sur ce rôle hors du commun, notamment par le fait que ce soit une histoire vraie, et que le protagoniste soit encore vivant.

"La seule fois où j'ai rencontré une difficulté en interprétant un personnage réel, c'est lorsque j'ai tourné avec Claude Berri. L'un reste, l'autre part, un film qui racontait une partie de sa vie, notamment la mort tragique de son fils. Face à lui, sur le plateau, je sentais qu'il fallait être à la hauteur de sa douleur. Après coup, je me suis aperçu que la seule chose qui l'intéressait, c'était que la scène soit réussie !"

"l'amour que l'on porte à ses enfants est indefectible"

Il ajoute ensuite : "Ce que je retiens de cette affaire, c'est qu'il n'y a pas eu de présomption d'innocence et, surtout, que l'amour que l'on porte à ses enfants ou petits-enfants est indéfectible".

Daniel Auteuil sait de quoi il parle. Père de trois enfants nés de différents mariages, il vit désormais le parfait amour avec Aude Ambroggi. Une artiste-peintre, originaire de Corse, âgée de 43 ans. Mariés en juillet 2006 à Porto-Vecchio, ils sont parents d'un petit garçon, Zachary Auteuil qui semble partager la même passion que sa mère. Dans une interview accordée à Paris Match en 2018, Daniel Auteuil déclarait : "C’est un enfant qui n’aime pas les jouets. Il adore peindre, comme sa mère, et collectionner".

