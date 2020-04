Daniel Radcliffe ancien alcoolique : comment le héros d’Harry Potter a arrêté de boire

En 2001, "Harry Potter à l’école des sorciers", le premier film de la saga de J.K.Rowling, envahit les écrans du monde entier. Instantanément, le héros du film, Daniel Radcliffe et ses deux amis interprétés par Emma Watson et Rupert Grint deviennent des stars. Un succès pas facile à gérer surtout que les trois comédiens ont à peine douze ans quand le premier film sort. Celui qui joue Harry Potter a eu du mal à gérer cette nouvelle célébrité. Les années suivantes, alors que le succès ne faiblit pas grâce aux différents films de la saga, Daniel Radcliffe tombe dans l’alcool, ne sachant pas gérer la pression. "Puisque vous avez un travail génial, que vous ête riche, vous n’avez pas le droit d’être triste ou peu enjoué par tout ça. Et je pense que cela ajoute de la pression", confiait l’acteur trentenaire dans l’émission "Off Camera". "Le moyen le plus rapide pour oublier que vous étiez dévisagé en permanence, c’était de bien se saouler. Et quand tu es saoul, tu te dis ‘oh, les gens me regardent encore plus mais c’est parce que je suis très ivre donc je devrais peut-être boire plus pour les ignorer encore plus", poursuivait-il.

Une addiction survenue très jeune

Si le comédien britannique a plusieurs tenté de réduire sa consommation d’alcool, il n’a définitivement arrêté de boire qu’après le tournage du dernier volet de la saga "Harry Potter et les reliques de la mort : épisode 2" en 2011. "J’ai été incroyablement chanceux d’être bien entouré à certains moments de ma vie. J’ai rencontré des gens très importants, certains acteurs, d’autres non, qui m’ont donné de bons conseils et se sont souciés de moi. Quand je pense à tout le chaos que j’avais dans ma vie, je me dis que je suis beaucoup plus heureux maintenant", indiquait-il. Près de dix ans après la fin de la saga, Daniel Radcliffe poursuit sa carrière et coule des jours heureux auprès de sa petite amie, Erin Drake.

Daniel Radcliffe est à retrouver ce mardi soir sur TF1 dans "Harry Potter et la chambre des secrets".

Par Non Stop People TV