Daniel Radcliffe s'en prend à J.K. Rowling après ses tweets sur la transexualité

L'écrivaine la plus célèbre du Royaume-Uni est actuellement dans la tourmente. En effet, ce dimanche 7 juin, J.K. Rowling a posté une série de tweets sur la question de la transexualité qui font aujourd'hui polémique. "Je respecte le droit de chaque personne trans de vivre de façon authentique et confortable. Je marcherais avec vous si vous étiez victime de discrimination en raison de votre transsexualité. En même temps, ma vie a été façonnée par le fait d'être une femme. Je ne pense pas que ce soit odieux de le dire. L'idée que les femmes comme moi, qui font preuve d'empathie pour les personnes trans depuis des décennies, se sentent apparentées parce qu'elles sont vulnérables au même titre que les femmes - c'est-à-dire à la violence masculine - détestent les personnes trans parce qu'elles pensent que le sexe est réel et a vécu des conséquences - est un non-sens" écrivait-elle.

Avant de poursuivre : "Si le sexe n'est pas réel, il n'y a pas d'attirance pour le même sexe. Si le sexe n’est pas réel, la réalité vécue des femmes dans le monde est effacée. Je connais et j'aime les personnes trans, mais effacer le concept de sexe enlève la capacité de beaucoup de discuter de leur vie de manière significative. Ce n'est pas la haine de dire la vérité"

"Je suis profondément désolé"

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son avis est loin de faire l'unanimité, il a même été vivement critiqué. C'est le cas notamment de Daniel Radcliffe, l'acteur qui incarne Harry Potter depuis sa plus tendre enfance et qui est atteint d'une grave maladie, s'en est pris à l'écrivaine dans le cadre du Trevor Projet, association américaine qui lutte contre le suicide chez les jeunes LGBT+.

"Les femmes transgenres sont des femmes. (...) Toute déclaration contraire va à l'encontre de leur identité et leur dignité et à l'encontre de tous les conseils donnés par des associations professionnelles de soins de santé qui ont beaucoup plus d'expertise sur ce sujet que Jo (J.K. Rowling, ndlr) ou moi" déclare-t-il avant d'expliquer qu'il essayait du mieux possible d'être le "meilleur allié" pour les personnes transgenres. "A toutes les personnes qui pensent maintenant que leur expérience des livres (Harry Potter, ndlr) a été ternie ou diminuée, je suis profondément désolé de la douleur que ces commentaires vous ont causée".

Par J.F.