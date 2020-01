Danielle Hugues : l'actrice apparue dans Les Animaux Fantastiques est décédée

C’est à travers un post publié sur son compte Instagram que l’humoriste et youtubeur Ludovik a annoncé la triste nouvelle : "J’ai appris aujourd’hui avec une peine immense que Danielle Hugues nous a quittés. Les habitués de la chaîne connaissaient bien cette actrice qui avait joué la grande (!) méchante de la série des vidéos de fans Facebook. Danielle m’avait aussi accompagné sur la scène de l’Olympia en 2016. Il y a quelques mois, j’avais eu la surprise de la voir dans le dernier Harry Potter. Sa générosité et son talent l’ont portée jusqu’a Hollywood !" a-t-il écrit en légende d’une série de photos sur lesquelles il apparaît au côté de l’actrice. Et de poursuivre : "J’ai toujours pris beaucoup de plaisir à jouer avec elle. Sur les plateaux, son audace et sa singularité faisaient la différence. En dehors, elle était un soutien et une collaboratrice précieuse."

Une comédienne aux multiples rôles

Danielle Hugues s’est fait connaître du public international en jouant le rôle d’Irma Dugard, la gouvernante de la famille Lestrange et nounou de Croyance Bellebosse dans le film "Les Animaux Fantastiques : les crimes de Grindenwald" de David Yates, avec Jude Law, Johnny Depp ou encore Ezra Miller et Katherine Waterston. La comédienne avait fait ses débuts sur grand écran dans le film "Trahir" de Radu Mihaileanu sorti en 1993, et avait continué sa carrière en jouant de nombreux autres rôles, comme dans le long-métrage "La tête de Maman" de Carine Tardieu en 2007 et dans "Le père Noël" en 2014. Mais Danielle Hugues était aussi et surtout une passionnée de théâtre. Sur les planches, elle avait là encore incarné de nombreux personnages, comme celui de Laura dans "La Ménagerie de verre" de Tennessee Williams, Danton dans "Saint-Just et l'Invisible" de Claude Prin, ou encore le valet dans La Révolte contre les pauvres de Dino Buzzati.

Par Sarah M