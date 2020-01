Dany Boon angoissé par le succès, sa confidence étonnante

Dany Boon continue ses confidences. En août dernier, l’humoriste avait révélé sur RTL avoir connu des années de galère avant l’immense succès du film "Bienvenue chez les Ch’tis" : "Moi, j'ai vécu dans la rue pratiquement, j'ai été très pauvre, j'étais très endetté en fait, la vraie pauvreté c'est l'endettement. J'ai été très très endetté, j'ai été interdit bancaire, tous ces trucs-là qui sont bien pénibles parce qu'on a le sentiment d'être rejeté de la société, que la société vous dit 'mets-toi' de côté on veut plus te voir". Mais si Dany Boon a vu sa carrière décoller grâce au film "Bienvenue chez les Ch’tis", l’acteur a eu du mal à gérer le succès.

"Ça m’angoissait"

Invité sur le plateau de l’émission Clique sur Canal + ce mardi 28 janvier, Dany Boon a révélé qu’il n’avait pas peur que tout s’arrête : "Ça ne me dérangerait pas. C'est même plus facile à gérer un échec qu'un succès, moi j'ai eu plus de mal à gérer le succès de Bienvenue chez les Ch'tis en France et à l'étranger après, que des films qui n'ont pas marché. Ça m'angoissait. On m'appelait en me disant 'tu vas faire la couverture de tel magazine' je disais 'non je veux pas', on me répondait 'on va mettre une mauvaise photo'. Du coup je faisais quand même. Ce qui est angoissant c'est changer de statut quand j'ai fait les Ch'tis. Ma mère est super contente. Mais sinon il faut pas vivre avec (le succès, ndlr), il faut oublier ce que tu as fait avant. On me dit 'ah c'est génial vous êtes numéro 1' . Bah oui mais je peux que redescendre maintenant. C'est pas les Jeux olympiques des entrées cinéma. J'ai fait avec les Ch'tis ce que je voulais faire dans toute ma carrière. C'est comme ceux qui disent 'j'ai failli mourir' donc maintenant je m'amuse, ben maintenant je m'amuse".

Par Alexia Felix