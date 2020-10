Dany Boon : comment il a sauvé la vie d'un inconnu

Soirée cinéma sur TF1. La chaîne diffuse le film absolument imprononçable "Eyjafjallajökull". Il raconte l'histoire d'Alain (Dany Boon) et Valérie (Valérie Bonneton), un couple de divorcés qui doivent se rendre en Grèce pour le mariage de leur fille. Malheureusement, l'éruption d'un volcan islandais met à mal leurs plans et va ainsi les obliger à s'entraider. Cette comédie, sortie en 2013 avait eu un véritable succès à l'époque. Il faut dire que l'entraide est une notion bien familière à l'acteur.

En effet, en février dernier, Dany Boon, appeuré par le succès, était l'invité de "L'émission de McFly et Carlito", un prime time sur TMC décroché suite à un pari avec Yann Barthès.

un sang-froid hors du commun

Les deux humoristes de YouTube avaient alors reçu Dany Boon à l'occasion de la sortie de son nouveau film "Le Lion". Et lors de cette interview, l'acteur avait fait part d'une touchante confidence. Un soir, en sortant d'un de ses spectacles, le comédien a sauvé la vie d'un homme. Accompagné de son garde du corps, il a décidé d'aller boire un verre dans un café à quelques pas du Palais des glaces. Il s'installe à une table quand un homme rentre dans le café, recouvert de sang.

Il essaie tant bien que mal de raconter ce qu'il s'est passé, il vient de se faire égorger par un homme qui tentait de lui voler un paquet de cigarettes. Ce dernier se vidait de son sang, et le patron du bar n'a pas tout de suite compris que l'homme était en train de mourir. Ni une, ni deux, Dany Boon, de son vrai nom Daniel Faid Hamidou a décidé de réagir en faisant un point de compression et en appelant les secours. Le Samu est arrivé et l'homme s'en est sorti. Une anecdote qu'il avait décidé, jusqu'à l'émission de garder secrète.

Par J.F.