Dany Boon de retour sur Netflix : il prépare un film sur le confinement

Dany Boon n’aura pas résisté à la tentation d’écrire un film sur le confinement. Prochainement, l’acteur enfilera sa casquette de réalisateur pour raconter l’histoire de sept familles enfermées dans leur appartement parisien au "8 rue de l’Humanité", titre du long-métrage. "Nous sommes en train d'écrire une histoire qui raconte la vie d'un immeuble confiné. Des commerces au rez-de-chaussée, jusqu'aux chambres de bonnes", avait-il expliqué en mai dernier sur le projet écrit à quatre mains avec Laurence Arné.

"Alors que certains ont préféré fuir la capitale, sept familles sont restées dans un immeuble, pour 3 mois de confinement, de joie, d'angoisse, de comédie et de drame", peut-on lire dans le synopsis de présentation de Pathé et Netflix qui co-produisent le film. Scénariste, réalisateur, producteur et interprète principal de ce film, Dany Boon peut compter sur la participation de Line Renaud, devenue une amie fidèle depuis le tournage "La Maison du Bonheur" en 2016.

L'autre projet de Dany Boon pour 2021

C’est en Belgique, qu’il retrouvera son casting pour le tournage qui devrait débuter le 8 novembre 2020 pour une durée de six semaines, selon "Satellifax". Les salles de cinéma et théâtre étant fermés, le film sortira directement - courant 2021 - sur la plateforme de streaming que connaît bien l’acteur. En 2019, il a intégré le casting de la production américaine "Murder Mystery", avec Adam Sandler et Jennifer Aniston.

Dany Boon prépare également "Le palmier". Dans cette comédie prévue pour 2021, "un village qui est en zone blanche, qui cherche désespérément à ce qu’on installe la 5G dans leur commune pour pouvoir avoir accès au XXIe siècle".

Par C.F.