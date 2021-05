Dany Boon en couple, il officialise enfin avec Laurence Arné

Malgré la crise sanitaire de la Covid-19 qui a mis à l'arrêt le monde du 7ème art, certains n'ont pas chômé pendant les confinements. C'est le cas de Dany Boon qui sortira dans quelques jours sur Netflix sa nouvelle comédie "8, rue de l'humanité". À l'occasion de la promotion de ce nouveau projet, le réalisateur était invité ce lundi 3 mai au micro de RTL dans l'émission de Stéphane Boudsock, journaliste cinéma. Il s'est confié sur l'avenir du cinéma après la crise sanitaire de la Covid-19. "Je pense que le cinéma va toujours rester. La télé n'a pas tué le théâtre, ni la radio, mais la consommation n'est pas la même (...) Ce qu'il faut préserver, c'est le spectre artistique très large du cinéma français sur le fait que les gros films financent aussi des petits films".

un couple discret

"8, rue de l'humanité" raconte l'histoire de voisins qui font connaissance, bloqués chez eux à cause du confinement. Lors de l'entretien, l'acteur a confié qu'il avait souhaité "dédramatiser la crise sanitaire" de la Covid-19. Et ce film est on ne peut plus inspiré de sa vie personnelle. En racontant la naissance de ce nouveau projet, Dany Boon a fait quelques révélations et en a profité pour officialiser sa relation avec sa nouvelle compagne, Laurence Arné. "J’étais chez moi avec Laurence et les enfants, et on a commencé à rencontrer les voisins, faire des pots, des bouffes, des barbecues. Je me suis dit qu’il fallait écrire. C’est fou, car personne ne se connaît et d’un seul coup, on se croise et on se dit 'Bonjour, ça va bien ?'" explique-t-il.

En couple depuis 2018, ils n'avaient jamais encore officialisé leur couple et pour cause, selon les informations du magazine Closer, Dany Boon n'avait pas encore divorcé officiellement de son ancienne compagne Yaël Harris qu'il avait épousé en 2003.

Par J.F.