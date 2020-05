Dany Boon : son nouveau projet lié au confinement vivement critiqué

Discret pendant le confinement, Dany Boon a accepté l’invitation de RTL ce vendredi 15 mai. Hypocondriaque, l’acteur et réalisateur a d'ailleurs fait un film sur ce sujet, il a décidé de parler ouvertement. "Un déconfinement pour un hypocondriaque, ça n’existe pas vraiment" débute Dany Boon. Puis il évoque la présence de ses enfants pendant ces deux mois : "Très étonnamment, j’ai été moins paniqué, moins flippé, que j’aurais pu penser l’être". Cette période de confinement passée en famille lui a permis de nourrir un nouveau projet avec Laurence Arné, que la radio présente comme sa compagne. Une sorte d’officialisation pour le couple qui n’a jamais confirmé les rumeurs ? Quoiqu'il en soit, cette nouvelle idée de film ne fait pas l’unanimité parmi les internautes…

Les internautes crient au manque d'originalité

"Nous sommes en train d’écrire une histoire qui raconte la vie d’un immeuble confiné en fait. Des commerces au rez-de-chaussée, jusqu’aux chambres de bonnes. L’idée c’est de le tourner d’ici la fin de l’année". Mais les internautes branchés sur RTL ce vendredi 15 mai ne saluent pas tous le prochain film de Dany Boon et de Laurence Arné et certains critiquent le manque d’originalité. Parmi les tweets, on peut lire, "On était des centaines à faire la vanne pendant le confinement, et cette merde devient réalité ! Ah originalité quand tu nous tiens", "Tous les auteurs de France : évitent le sujet sur le confinement (…) Dany Bonn écrit un film sur le confinement", "La deuxième vague est arrivée ! Rien ne nous sera épargné. Dany Boon prépare un film sur la vie d’un immeuble confiné"...

La deuxième vague est arrivée !!!!

Rien ne nous sera épargné

Dany Boon prépare un film sur la vie d'un immeuble confiné https://t.co/GFVYVBrQEa — Hingant ‏Anne-Laure (@Alhingant) May 15, 2020

Tous les auteurs de France : *évitent le sujet sur le confinement qui va être totalement rincé et répétitif et se cassent la tête pour trouver des idées innovantes*



Dany Boon : *écrit un film sur le confinement* — Axel (@Hacksel09) May 15, 2020

Selon ses propres dires, Dany Boon prépare un film sur la vie d'un immeuble confiné.



On était des centaines à faire la vanne pendant le confinement, et cette merde devient réalité ! Ah, originalité quand tu nous tiens. pic.twitter.com/RVLcC0lkv2 — JΛCK (@JackOCine) May 15, 2020

