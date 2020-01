Dany Boon : son récit bouleversant sur ce jour où il a failli perdre sa fille Sarah

Depuis le succès retentissant de son film "Bienvenue chez les Ch'tis", sorti en 2008, Dany Boon s'attire toutes les faveurs du monde du cinéma. C'est fidèle à lui-même que l'acteur de 53 ans campe très souvent des rôles qui collent à sa personnalité, comme des personnages de boute-en-train. Mais s'il est toujours de bonne humeur et souriant sur la scène médiatique, côté vie privée, Dany Boon a souvent dû encaisser de violents coups du sort. Papa de cinq enfants, le comédien a malheureusement déjà failli faire face au pire lors de la naissance de sa fille, Sarah, en 2010, fruit de ses amours avec Yaël Harris. "Ma fille est née grande prématurée, à six mois de grossesse. Elle pesait 920 grammes, c'est pas beaucoup, l'équivalent d'un gros steak" a-t-il confié dans un entretien à Télé-Loisirs.

Dany Boon à cœur ouvert

Face à la naissance prématurée de leur fille, et aux conséquences que cela impliquait, Dany Boon et Yaël Harris ont voulu croire en la médecine : "Elle avait des problèmes au niveau du cœur, il y avait une valve qui ne se refermait pas. Ils lui ont administré un traitement assez intensif, qui n'a pas marché la première fois. Ils ont alors proposé de l'opérer et de lui mettre une peau de cochon. Puis ils ont retenté leur traitement une deuxième fois, qui a finalement fonctionné" se souvient Dany Boon. Par chance, la petite Sarah a très vite repris du poil de la bête, grâce à l'acharnement du corps médical. Aujourd'hui, Dany Boon peut donc profiter des joies de la parentalité, lui qui est l'heureux papa de cinq enfants, Medhi, Noé, Eytan, Elia et Sarah.

