David Moreau accusé d'agressions sexuelles : le réalisateur écarté de son propre film

Le réalisateur David Moreau tournait son prochain film "King" aux côtés de Gérard Darmon, récemment devenu papa et Thibaut de Montalembert. Ce dernier raconte l'histoire d'une jeune fille qui sauve un lionceau d'un trafic d'animaux et qui décide de le ramener en Afrique.

Malheureusement, il a été contraint de quitter le tournage après des accusations d'agressions sexuelles comme le rapporte le Parisien ce jeudi 5 novembre.

En effet, une technicienne accuse le réalisateur de l'avoir agressée sexuellement en dehors du plateau et des heures de travail. Les faits se seraient déroulés le week-end des 12 et 13 septembre 2020 à Sète. Elle a décidé de quitter le plateau de tournage et de porter plainte comme le confirme Le Parisien. Le parquet de Montpellier devrait ouvrir une enquête dans les prochains jours.

"Il y a clairement un effet MeToo"

La coproductrice du film Didar Domehri s'est confiée au journal sur cette affaire. "Dès que j'ai été informée qu'un incident s'était produit en marge du tournage, je me suis immédiatement rendue sur place. J'ai parlé à la technicienne concernée et mené des entretiens individuels avec tous les membres de l'équipe".

Elle ajoute ensuite que David Moreau avait été écarté du tournage : "Le réalisateur a été mis en retrait du tournage le temps d'y voir plus clair. C'est de notre responsabilité de producteur que tous nos techniciens puissent travailler sur un tournage en toute sérénité". Une technicienne présente sur le tournage a déclaré : "La productrice a réagi avec beaucoup de courage en choisissant de ne pas taire l'affaire et d'écouter tout le monde. Il y a clairement un effet MeToo : il y a cinq ans, David Moreau n'aurait pas été écarté…".

En attendant, le réalisateur de "20 ans d'écart" dans lequel joue Virigine Efira, a été remplacé par Antoine Sanier, son directeur de la photographie. Le tournage avait commencé avant le premier confinement avant d'être arrêté. Il avait repris en juillet.

Par J.F.