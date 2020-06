De Gaulle : le biopic de retour dans les salles de cinéma

Le film intitulé "De Gaulle" porté à l’écran par les acteurs Lambert Wilson, Isabelle Carré et Olivier Gourmet va connaître une deuxième sortie au cinéma. Initialement projeté à partir du 4 mars dernier, le long-métrage de Gabriel Le Bomin a réalisé un démarrage exceptionnel avec près de 600 000 entrées en 10 jours d’exploitation. Mais en raison de la pandémie de coronavirus, les cinémas ont dû fermer interrompant la diffusion du film.

Pour ceux qui ont manqué "De Gaulle", le biopic sera de retour sur plus de 600 écrans dans toute la France dès le 22 juin prochain. Et cette date n’est pas un hasard, elle arrive 80 ans après le célèbre appel du 18 juin 1940 de Charles De Gaulle. Si la date du 18 juin a été retenue, le premier appel lancé sur la BBC n’a pas été enregistré contrairement au second qui s’est déroulé le 22 juin 1940. La deuxième sortie en salles du film est un hommage à cet anniversaire mémorable.

Par Non Stop People TV