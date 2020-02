De quoi j'me mêle : Guillaume Canet violemment taclé par Yann Moix

Une émission haute en couleurs. Ce samedi 8 février, "De quoi j'me mêle" a été diffusée sur C8 en deuxième partie de soirée. Eric Naulleau a demandé à ses chroniqueurs présents sur le plateau leur opinion sur le film "Au nom de la terre" d'Édouard Bergeon, qui vient de sortir en DVD et sur la prestation de Guillaume Canet. Dans ce long-métrage, Guillaume Canet interprète le personnage principal et l'intrigue traite de la descente aux enfers d'un agriculteur français, un sujet qui a touché le mari de Marion Cotillard. A peine sa question posée, Eric Naulleau a obtenu une réponse de Yann Moix, qui n'a pas mâché ses mots concernant l'acteur français qu'il qualifie de "mauvais". En pleine émission, Yann Moix a dézingué Guillaume Canet et a donné son point de vue. Il a balancé : "Canet est tellement mauvais […] et c'est un film d'un parisianisme absolument total. Je suis gêné par ce film à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Les personnages doivent être incarnés par des gens qui connaissent vraiment la terre, qui la vivent.".

"Canet est tellement mauvais"

Si ses propos en ont déjà surpris plus d'un, Yann Moix est allé encore plus loin. Il a continué : "Or, là, je vois Guillaume Canet qui vient de sortir de boîte de nuit et qui tout à coup va sur le tournage... Je suis désolé, mais il y a un côté intégral boboïsme chez Guillaume Canet qui suppure tellement de lui…". Cette dernière phrase a quelque peu agacé le présentateur de C8 qui a tenté de calmer la situation en expliquant avec humour : "Même le public est outré, scandalisé". Cependant, l'écrivain a poursuivi son discours et en a profité pour tacler d'autres acteurs dont Gilles Lellouche et Jean Dujardin : "Cette clique, je n'en peux plus. A titre individuel, partout où je les vois dans un film, ils me sortent par les trous de nez !". Il a finalement attribué la note de 0/20 au film "Au nom de la terre".

Par Solène Sab