Déconfinement : Elie Semoun partage sa colère sur Instagram

Après deux mois de confinement, une phase de déconfinement progressif a été mise en place en France. Une situation complexe après une période inédite où les sorties étaient encadrées par une attestation et des gestes barrières ont été instaurés. Présent sur les réseaux sociaux tout au long de ces deux mois, Elie Semoun a reformé son célèbre duo avec Franck Dubosc mais a également fait part de son inquiétude pour son père. Ce dernier est placé en Ehpad à Lyon et ces établissements ont parfois été très touchés par l’épidémie de coronavirus. L’humoriste a alors lancé un appel à l’aide à sa communauté pour faire des dons de matériel aux soignants en Ehpad. Mais ce lundi 1er juin, c’est pour dénoncer le comportement de certains qu’Elie Semoun a pris la parole.

Il débute par "Je n’aime plus sortir"

L’humoriste a publié un message sur fond noir via Instagram. Et c’est l’attitude de certains face au déconfinement qui l’exaspère. Il débute par "Je n’aime plus sortir" et en explique la raison. "Hier je me suis fait insulter par une femme parce que mon bras l’avait frôlé, dans les magasins on se contourne comme s’il y avait un mur invisible, dans la rue on n’ose pas se regarder comme si c’était une contamination potentielle" écrit Elie Semoun. Puis celui qui a partagé une nouvelle coupe de cheveux après le confinement pose deux questions qui lui tiennent à cœur : "Je comprends la peur, mais va-t-on pouvoir vivre longtemps dans cette atmosphère de délations, de méfiances, de gels et de masques ? Quand est-ce qu’on se retrouve ?"

