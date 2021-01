Demi Moore méconnaissable : la toile choquée par son visage

À 58 ans, Demi Moore continue de se lancer de nouveaux défis. Le dernier en date ? Défiler pour une grande maison de couture lors de la Fashion Week de Paris qui se tient actuellement. Ce mercredi 27 janvier 2021, l’actrice hollywoodienne a fait sensation sur le catwalk de la marque italienne Fendi. Un défilé diffusé en direct en ligne en raison de la crise du Covid-19.

Vêtue d’un chemisier en satin décolleté et d'un pantalon flare, l’ex-compagne de Bruce Willis a ouvert le défilé dans un total look noir tout en sensualité souligné par une énorme paire de boucles d’oreilles. Heureuse d’avoir "réalisé un rêve d’adolescente", la star du film culte "Ghost" a partagé son passage sur le podium sur son compte Instagram. Si elle en garde beau souvenir, les fans eux ont été surpris par son apparence.

La Toile choquée par le visage de Demi Moore

Coiffé d’une queue-de-cheval, son visage est apparu transformé. Le nez affiné, les lèvres redessinées, les pommettes tirées, l'ovale du visage visiblement retouché… Méconnaissable, Demi Moore aurait-elle abusé de la chirurgie esthétique ? C’est en tout cas ce que semble penser ses fans qui ont eu du mal à la reconnaître. "Pourquoi Demi Moore elle ressemble à une poupée de ventriloque ?", "C’est vraiment Demi Moore ?", "Quand j'ai fait mes études on me parlait d'une certaine éthique médicale, comme on peut défigurer les gens comme ça" ou encore "C'est moi ou on dirait Courteney Cox là ?", peut-on lire parmi tous les commentaires laissés sur Twitter.

quand j'ai fait mes études on me parlait d'une certaine éthique médicale, comme on peut défigurer les gens comme ça #DemiMoore pic.twitter.com/GM5217uzDZ

— Caducia ✌️ BKR (@caducia) January 28, 2021

