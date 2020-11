Denzel Washington : le New York Times le nomme meilleur acteur du XXI siècle

Le New York Times a dévoilé son classement des vingt-cinq meilleurs acteurs et actrices du XXIe siècle. Sur ces vingt dernières années, le prestigieux quotidien américain a sélectionné des noms de stars de tous les continents, passant par les Etats-Unis, la France, l'Australie, la Corée du Sud, la Chine ou encore le Brésil. Mais face aux attentes, le New York Times a précisé qu'il s'agit d'une liste subjective et qui "peut-être scandaleuse dans ses omissions". En première place, l'acteur Denzel Washington a été sacré meilleur acteur du XXIe siècle. "Il n’y a pas eu de question ni de débat sur qui serait le numéro un", a écrit le quotidien.

Isabelle Huppert à la deuxième place

L'acteur connu pour ses rôles dans Training Day (2001), Inside Man (2006), Flight (2012) ou encore Les sept mercenaires (2017), est décrit comme "un titan de l’écran qui est un artisan subtil et sensible". "Il est aussi, par excellence, l’un de ces acteurs qui évoque un type normal", a souligné le New York Times en ajoutant : "Comme toutes les stars, le jeu de Washington semble inextricable de son charisme". Tandis que Catherine Deneuve figure à la 21ème place, Isabelle Huppert est deuxième du classement. L'actrice française est suivie par Daniel Day-Lewis en troisième position, puis Keanu Reeves et Nicole Kidman. Mais les absences de certains acteurs et actrices dans ce classement ont suscité quelques déceptions comme celles de Leonardo Di Caprio, Meryl Street ou encore Cate Blanchett.

Par Marie Merlet