Deva Cassel en couple : La fille de Vincent Cassel et Monica Bellucci partage un cliché adorable

La fille aînée de Vincent Cassel et Monica Bellucci a surpris une grande partie de ses abonnés sur Instagram ce vendredi 14 août. Âgée de 15 ans, Deva Cassel a grandi sous la lumière depuis son plus jeune âge en raison de la célébrité de ses deux parents. Cependant, la jeune femme a toujours été très discrète et a préféré conserver sa vie privée. Si Deva Cassel était au coeur d'une polémique concernant des rumeurs de chirurgie esthétique, elle a remis à sa place tous ses haters. C'est dans une story Instagram que l'adolescente a expliqué : "Voici des photos de moi quand j'étais vraiment jeune. Vous pouvez bien voir que mes lèvres et mes sourcils sont relevés et épais. Je sais que je ne devrais pas donner d'importance à de tels commentaires mais cela commence à m'affecter au quotidien. Arrêtez de répandre des rumeurs infondées. Et voici la preuve concrète que mon visage n'a changé que de la façon dont il devrait : avec l'âge".

"I love you"

Deva Cassel n'est pas très active sur les réseaux sociaux et son compte Instagram, qui recense tout de même presque 53 000 abonnés, n'est illustré que de cinq photos. Cependant, c'est la dernière partagée par la fille de Vincent Cassel et Monica Bellucci qui attire toutes les attentions. En effet, le visage de "Dolce Shine", la nouvelle fragrance de Dolce & Gabbana Parfums pose en compagnie de son chéri pour la première fois. Toujours très discrète sur sa vie sentimentale, elle a finalement décidé de franchir une nouvelle étape en présentant son boyfriend à ses fans. En tout cas, elle a tout de même conservé une part de mystère puisqu'elle n'a pas dévoilé l'identité du principal intéressé même si ses abonnés ont été nombreux à lui poser la question. Sa déclaration d'amour a fait fondre la Toile.

Par Solène Sab