Diane Kruger : qui est Norman Reedus son compagnon et père de sa fille ?

Un duo gagnant. Ce dimanche 2 février, TF1 diffuse le long métrage "Un plan parfait" où Dany Boon donne la réplique à Diane Kruger, la star Hollywoodienne. Si dans ce film, l'actrice de renommée mondiale vit une union chaotique avec le personnage de Dany Boon, dans la vie, elle file le parfait amour avec son compagnon Norman Reedus. L'acteur, notamment connu pour son rôle dans la célèbre série "The Walking Dead", a rencontré celle qui partage actuellement sa vie sur le tournage du film "Sky" en 2015. Depuis, le duo est inséparable et affiche son bonheur au grand jour. D'ailleurs, l'interprète de Daryl Dixon dans la série de zombies vient de fêter ses 51 ans le 6 janvier dernier et Diane Kruger lui a fait une magnifique déclaration d'amour pour célébrer cet événement.

"L'amour de ma vie"

Diane Kruger et Norman Reedus sont inséparables depuis 2016 et ils ont donné naissance à une adorable petite fille le 2 novembre 2018. D'ailleurs, seulement quatre mois après sa grossesse, Diane Kruger affichait une silhouette de rêve. Tout sourit à l'actrice allemande et américaine tant niveau professionnel et personnel. Le couple est sur un petit nuage et Diane Kruger n'hésite pas à faire des déclarations d'amour magnifiques à celui qui partage sa vie. Pour l'anniversaire de son chéri, elle a partagé une photo de lui accompagnée du plus tendre des messages : "L'homme dont je rêvais adolescente est juste là. Joyeux anniversaire à l’amour de ma vie.". Diane Kruger, auparavant mariée à Guillaume Canet de 2001 à 2006 et en couple pendant une décennie avec Joshua Jackson, l'acteur de "Dawson", semble aujourd'hui avoir rencontré "l'homme de sa vie".

Par Solène Sab