Didier Bourdon, Pascal Légitimus et Bernard Campan : que deviennent les Inconnus ?

Près de vingt ans après "Les Trois Frères", les Inconnus proposaient en 2014 une suite au film. Si le premier opus a connu un franc succès à sa sortie en 1995, le second baptisé "Les Trois Frères le retour" n’a pas rencontré le public espéré en plus de se faire incendier par la presse. Si le trio d’humoristes a cartonné dans les années 80-90, c’est au cinéma et à la télévision qu’évoluent maintenant les Inconnus. Pascal Légitimus "affiche un demi-siècle de carrière" comme il l’indique à nos confrères de Télé 7 Jours, en ayant commencé à jouer au théâtre à l’âge de 10 ans. Le comédien est à retrouver sur France 2 dans la série "Réunions" aux côtés de Laëtitia Milot et Loup-Denis Elion. Il s’apprête également à "coproduire et réaliser un film dans lequel il va jouer et un spectacle qui sera purement visuel" comme il le confie à Télé 7 Jours. Didier Bourdon aussi est sur tous les fronts.

Des humoristes qui ont fait carrière au cinéma, à la télévision et au théâtre

L’acteur enchaîne les comédies au cinéma, les spectateurs ont pu le voir dans "Les Profs 2" (2015), "Alibi.com" (2017), "Nicky Larson et le Parfum de Cupidon" (2018) ou encore "Beaux-parents" (2019). A la télévision, on a pu l’apercevoir dans "Scènes de Ménages" en 2018 et au théâtre, il a cartonné en 2019 dans la pièce "JO" d’Alec Coppel. Moins présent à la télévision (sa dernière apparition remonte à 2015 dans le téléfilm "Presque comme les autres") et au cinéma (il a joué en 2017 dans "Un sac de billes"), Bernard Campan a connu un succès populaire et critique au théâtre avec la pièce "La Dégustation". Le comédien y joue avec Isabelle Carré et les deux artistes furent nommés aux Molières 2019. En tout cas, un retour des Inconnus n'est pas dans leur projet.

Par Non Stop People TV