Dirty Dancing : que devient Jennifer Grey, la "baby" du film ?

En 1987, Jennifer Grey triomphe dans "Dirty Dancing", film à petit budget qui raconte l’histoire d’amour dans les années 60 entre une adolescente de bonne famille et un professeur de danse. La jeune actrice explose au cinéma tout comme son partenaire Patrick Swayze. Si elle rencontre le succès en 1987, Jennifer Grey était déjà une actrice reconnue à Hollywood. Avec le regretté Patrick Swayze, elle avait tourné en 1984 dans "L’aube rouge" et avait été la partenaire de Nicolas Cage, Diane Lane et Richard Gere dans "Cotton Club". Mais après des années 80 triomphantes, le succès n’est plus au rendez-vous pour Jennifer Grey dès les années 90. Ses films "Il était une fois Broadway" et "Wind" sont des échecs. Bientôt, la comédienne se fait plus rare au cinéma apparaissant dans des drames comme "Un amour infini" avec Ben Affleck ou encore "Redbelt". Certains observateurs diront que son opération du nez, qui la métamorphose, est une des causes de sa carrière avortée, les spectateurs ne la reconnaissant plus.

Une carrière avortée dès les années 90

C’est à la télévision et dans le doublage qu’on retrouve l’actrice dans les années 2000. Entre 2008 et 2014, elle double un des personnages de la série d’animation "Phinéas et Ferb". Entre 2014 et 2017, elle joue dans les séries "Red Oaks" et "Grey’s Anatomy". Malgré une carrière qui n’a cessé de s’étioler au fil des années, Jennifer Grey est beaucoup plus épanouie côté vie privée. Elle est mariée avec l’acteur Clark Gregg depuis 2001. Ensemble, ils sont les parents de Stella, née le 3 décembre 2001.

Par Non Stop People TV