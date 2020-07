Djemel Barek : le comédien vu dans Candice Renoir est mort à 54 ans

Triste jour pour le cinéma français. Le comédien franco-algérien Djemel Barek vu dans Candice Renoir vient de décéder à l'âge de 54 ans ce jeudi 30 juillet des suites d'une longue maladie. C'est son ami, l'acteur et réalisateur Lyes Salem qui a annoncé la nouvelle à nos confrères du Courrier de l'Atlas. "Très malade depuis trois ans, il ne s’est jamais plaint et gardait le sourire. C’était un guerrier" a-t-il confié très ému avant de poursuivre : "Je l’avais rencontré en 2005 lors du tournage de Munich où il avait obtenu un petit rôle. On est devenu très copain et j’ai tout de suite eu envie de bosser avec lui. Djemel Barek était d’une douceur absolue et en même temps, il avait une autorité naturelle. Dans la vie, il était tellement proche des gens. Il était très aimé. Pour moi, c’était un frère de cinéma".

Djemel Barek avait réussi à se faire un petit nom dans le monde du cinéma français en participant à de nombreux films comme L'Oranais de Lyes Salem. Durant sa carrière l'ancien partenaire de Cécile Bois avait également tourné pour Steven Spielberg dans le film "Munich" mais également pour "Frères ennemis" et "Loin des hommes" dans lequel il avait donné la réplique à Viggo Mortensen.

Depuis plusieurs années, le comédien enchaînait les rôles à succès dans les séries françaises comme Candice Renoir, dans laquelle il interprétait le père du Brigadier-chef Medhi Badou (Ali Marhyar). Il avait également fait une apparition dans le téléfilm Radam diffusé sur Arte fin mai 2020.

Par J.F.