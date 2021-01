Donald Trump : le président américain bientôt démis de ses fonctions ?

La date du mercredi 6 janvier 2021 rentrera sans aucun doute dans l'histoire de l'Amérique. A quelques jours de l'investiture de Joe Biden, Donald Trump a donné une conférence de presse devant le Capitole. Durant cette dernière, il demandait aux partisans de ne pas se laisser faire. "Après ça, on va marcher, je serai à vos côtés au Capitole. Vous ne reprendrez jamais notre pays avec de la faiblesse. Il faut montrer de la force".

Les militants l'ont évidemment pris au mot et se sont rendus au Capitole dans le but de l'investir. La situation a totalement dégénéré puisqu'elle a fait quatre morts. Barack Obama a rapidement réagi, se disant "choqué" par cette remise en question de la démocratie. "L'histoire se souviendra des violences aujourd'hui au Capitole, encouragées par un président qui a menti sans relâche sur l'issue d'une élection, comme d'un moment de déshonneur et de honte pour notre pays".

Le 25ème amendement abordé

Face à l'ampleur de la situation, Donald Trump a été censuré de Facebook et de Twitter pour incitation à la haine. La question se pose donc sur ses vingt derniers jours à la Maison Blanche. Les partisans de Joe Biden, mais également certains de ses proches redoutent le pire. C'est pourquoi le 25ème amendement est évoqué depuis quelques heures. En effet, le vice-président Mike Pence pourrait l'utiliser dans le but de déclarer le président "inapte" pour qu'il puisse être démis de ses fonctions sur-le-champs. Plusieurs élus ont déclaré dans les médias américains que Donald Trump "est malade mentalement et incapable de gérer et d'accepter les résultats de l'élection de 2020".

Dans un communiqué de presse, le 45ème président des Etats-Unis a fait savoir qu'il reconnaissait la victoire de Joe Biden. Mais évidemment, certains y voient une stratégie comme par exemple l'annonce de sa candidature pour 2024 le jour même de l'investiture de Joe Biden pour lui voler la vedette.

Par J.F.