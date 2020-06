Doria Tillier se confie sur sa relation avec Nicolas Bedos

Cela fait plusieurs années maintenant qu'ils sont inséparables. Nicolas Bedos et Doria Tillier ont officialisé leur histoire d'amour en 2013 en direct à la télévision et depuis, rien ne semblait pouvoir les séparer. Et pourtant, en novembre dernier sur le plateau de C à vous, le réalisateur annonce leur rupture en évoquant "une histoire compliquée". Il avait ensuite ajouté : "Oui avec Monsieur & Madame Adelman c'était une première fois et nous étions ensemble. Et avoir la personne avec qui on dort après et qui vient nous faire des remarques en permanence dans l'oreille entre les prises, c'est déstabilisant".

Tout a bousculé dans la vie de l'acteur ce 28 mai 2020, son père Guy Bedos décède. Lors des obsèques, la présence de Doria Tillier, très proche de Nicolas a évidemment été remarquée.

Doria Tillier, admirative

Dans une interview accordée à Gala, elle a décidé de se confier sur cette relation pour le moins ambiguë. "Ça ne me dérange pas plus que ça qu’on parle de Nicolas et moi. Même si je trouve qu’on présume beaucoup de ce que nous sommes". Doria Tillier est incontestablement une véritable muse pour le réalisateur. Elle tient le rôle principal dans son dernier film La Belle Époque qui a remporté trois César. "Je n'ai pas peur d'être trop associée à son nom au cinéma. Je ne réfléchis pas en ces termes, je ne me dis pas qu'il faut à tout prix que je tourne avec d'autres. Il n'y a pas tellement de scénaristes qui ont autant de talent que lui. Donc je ne vois pas pourquoi je refuserais un de ses projets" conclut-elle.

Par J.F.