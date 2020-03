Dunkerque : quelle est l’histoire de l’opération Dynamo racontée dans le film ?

Entre deux films de super héros, le réalisateur britannique Christopher Nolan s’attaque en 2017 avec "Dunkerque" à une période historique méconnue de la Seconde guerre mondiale : l’opération Dynamo. Le film, véritable fresque historique magnifiquement filmée et au casting impeccable (Harry Styles, Kenneth Branagh, Cilian Murphy…) sera couronné de succès. En 2018, il est récompensé de trois Oscars.

Churchill persiste et signe : il ne négociera pas avec Hitler

Le film revient sur l’opération Dynamo. Nous sommes en mai 1940 et les armées françaises et britanniques sont piégées à Dunkerque par l’armée allemande. La bataille commence le 27 mai et dure dix jours. Churchill tient tête à son cabinet dont la majorité des membres voulait négocier avec Hitler. Churchill leur a alors répondu : « On ne négocie pas quand on la tête dans la gueule du tigre. » Le premier ministre britannique a campé sur ses positions et organisé le rapatriement de ses soldats, de Dunkerque à la Grande-Bretagne. Il a exfiltre ses soldats avec tous les moyens possibles et imaginables : avions de l’armée, bateaux de plaisance… L’armée britannique a perdu tout son matériel qui est resté sur place, mais a réussi à sauver l’essentiel : ses hommes. Pour l’île de sa majesté, c’est une opération qui s’avèrera cruciale. En effet, tout le corps expéditionnaire britannique était en France et si dunkerque était tombée aux mains des allemands, il n’y aurait plus eu aucun soldat pour défendre la Grande-Bretagne. L’île aurait été à la merci d’Hitler

L’opération Dynamo est une défaite, mais d’un point de vue militaire, c’est une fuite qui a permis de remporter la guerre. En France cet épisode reste méconnu car derrière suit la défaite de juin 1940. De plus, la Seconde guerre mondiale est faite de plusieurs batailles et ce n’est qu’une bataille parmi d’autres. Au Royaume-Uni, c’est une opération plus connue car elle a permis de sauver tout le monde. Ce fut une opération majeure et décisive de la Seconde guerre mondiale.

Par Mélanie C.