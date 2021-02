Dustin Diamond : l'acteur de "Sauvés par le gong" mort à 44 ans

Dustin Diamond était l'un des acteurs les plus emblématiques des années 1990. Mondialement connu grâce à son rôle emblématique de Screech Powers dans la série "Sauvés par le gong", ses apparitions se faisaient plus rares dans les médias depuis quelques mois. Et pour cause, jeudi 14 janvier, Dustin Diamond révélait par le biais de l'un de ses agents, une triste nouvelle dans les colonnes du magazine "Us Weekly". L'acteur a dévoilé qu'il se battait depuis plusieurs mois contre un lourd cancer.

"C'est sérieux. C'est une tumeur de stade IV. Nous voulons juste le confirmer avec les médecins avant de dire à 100 % que c'est ça. Mais qu'importe le stade dont il s'agit, le cancer est une maladie sérieuse. Il est actuellement en train de se soumettre à des traitements - je dis traitements parce que cela peut-être plus que de la chimiothérapie - et une fois qu'il aura terminé son traitement, nous l'espérons la semaine prochaine, nous aurons une meilleure idée d'à quel point c'est grave et de ce qu'il va falloir faire pour l'aider à guérir".

son état de santé s'est subitement aggravé

L'acteur avait alors pu compter sur le soutien infaillible de ses anciens collègues de jeu et notamment de Mario Lopez : "J'ai été en contact avec Dustin plus tôt dans la soirée et si la nouvelle de son diagnostic est déchirante, nous sommes optimistes quant à ses chances de s'en sortir. Prions pour lui et sa famille ainsi que pour qu'il puisse être rapidement en rémission. Que Dieu le bénisse

Mais ce lundi 1er février, les fans de la série viennent d'apprendre une triste nouvelle. Après des semaines de combat contre ce cancer, il vient de décéder. C'est l'un de ses proches qui a annoncé la nouvelle au site TMZ. "Son état avait considérablement diminué depuis la semaine dernière et il a été retiré des appareils respiratoires pour tenter de l'amener à des soins palliatifs.".

Par J.F.