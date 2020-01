Dwayne Johnson acteur le mieux payé au monde : combien gagne The Rock ?

Dans le film "San Andreas", sorti en mai 2016, Dwayne Johnson campe le rôle d'un pilote d'hélicoptère de secours en montagne qui tente le tout pour le tout dans l'espoir de sauver sa fille unique à San Francisco, où la Faille de San Andreas a fini par s'ouvrir. Un nouveau rôle de film d'action pour The Rock qui peut déjà se vanter d'une filmographie très prestigieuse. Avec son physique impressionnant et son irrésistible humour, l'acteur de 47 ans s'attire depuis plusieurs années les faveurs du tout Hollywood. Sur Instagram aussi, le succès est au rendez-vous avec pas moins de 169 millions de fans qui suivent le quotidien de Dwayne Johnson. Une page sur laquelle l'acteur partage ses moments de vie importants, comme son mariage avec Lauren Hashian à Hawaï en août dernier, ou le dernier cadeau de Noël fait à sa maman.

Une somme mirobolante

Tout sourit à Dwayne Johnson. Et s'il est autant sollicité par l'industrie du cinéma, c'est bien parce qu'il fait vendre ! "Il est simplement devenu la star la plus prisée du moment. Et il est toujours en train de travailler, il est infatigable" confiait Paul Dergarabedian, analyste pour Comscore, il y a quelques mois. En août dernier, le magazine Forbes dévoilait le classement des acteurs les mieux payés au monde. Un classement dominé par Dwayne Johnson, qui a récolté pas moins de 89.4 millions de dollars en l'espace d'un an, de juin 2018 à juin 2019 ! Déjà en 2016, The Rock s'était hissé sur la première marche de ce prestigieux podium, avant de dégringoler dans le classement. Bref, Dwayne Johnson a de quoi sourire !

Par Sarah M