Dwayne Johnson : que devient l’acteur de 48 ans ?

A 48 ans, Dwayne Johnson peut se targuer d’avoir une belle carrière au cinéma. Un vrai accomplissement dans la mesure où l’acteur était avant tout catcheur. Sous le nom de The Rock, il a enchaîné les victoires pendant des années. D’ailleurs, le sportif à la carrure impressionnante a jonglé entre sa carrière de catcheur et ses rôles au cinéma jusqu’en août 2019. Cette année-là il annonce officiellement prendre sa retraite comme lutteur (même si son dernier combat remontait à 2016). Au cinéma, Dwayne Johnson a tourné dans une quarantaine de films. Si certains connaissent des vrais succès commerciaux, la majorité d’entre eux sont des comédies et des films d’action flingués par la critique. L’acteur a toutefois récolté quelques lauriers avec la série Ballers diffusée sur HBO de 2015 à 2019. Dwayne Johnson, désigné comme l'acteur le mieux payé au monde en 2019, doit être à l’affiche en 2020 de deux films "Jungle Cruise" (l’adaptation de l’attraction des parcs Disneyland) et "Red Notice" (un film Netflix). En 2021, il devrait incarner Black Adam, un super héros maléfique.

Une star engagée et un papa poule

En attendant de le retrouver au cinéma, c’est sur les réseaux sociaux que l’acteur fait le buzz. Il n’hésite pas à partager son quotidien de papa de trois filles, féministe et engagé. Ce 4 juin, il a livré un discours puissant pour dénoncer les violences policières, tout en fustigiant Donald Trump (sans le nommer dans sa vidéo). "Ou êtes-vous ? Où est notre leader en ce moment où notre pays est à genoux, suppliant, blessé, en colère, souffrant les bras levés et demandant à être entendu ?", demande l’acteur. "Et vous avez ma parole : je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, jusqu'à mon dernier souffle, mon dernier jour, pour créer le changement nécessaire, normaliser l'égalité parce que la vie des Noirs compte", conclut le héros de "Jumanji".

En attendant, Dwayne Johnson est à retrouver dans la comédie "Agents presque secrets" diffusée ce dimanche 7 juin sur TF1.

