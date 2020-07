Earl Cameron : l'acteur vu dans James Bond est mort à 102 ans

Le monde du cinéma est actuellement en deuil. Earl Cameron, acteur emblématique est décédé à l'âge de 102 ans, ce vendredi 3 juillet. C'est sa famille qui a annoncé la nouvelle au Guardian. "Notre famille est bouleversée de voir toutes ces effusions d'amour et de respect à l'annonce du décès de notre père… En tant qu'artiste, et acteur, il refusait d'endosser des rôles réducteurs ou stéréotypés pour les personnes de couleur. Il était un homme inspirant, qui savait garder des principes moraux" ont salué les enfants de l'acteur dans le journal.

Né dans les Bermudes en 1917, il est devenu célèbre en Angleterre grâce à son rôle dans le thriller "Les trafiquants du Dunbar" dans lequel il incarnait Johnny Lambert. Après cela, il n'a cessé d'enchaîner les rôles dans des films comme Simba, Safari, ou l'un des plus emblématiques, Opération Tonnerre, un des volets de James Bond dont la sortie du prochain film a été repoussé à cause du coronavirus, avec Sean Connery.

son combat contre le cinéma raciste

Mais sa carrière n'a pas été sans embûche. Et pour cause, à l'époque, la diversité dans le cinéma n'était pas celle qu'on lui connaît aujourd'hui. Il s'était confié à l'époque dans les colonnes du Guardian sur les difficultés à, parfois, obtenir des rôles. "A moins qu'on ne précise que le rôle était destiné à un acteur noir, les directeurs de casting n'envisageaient jamais un acteur noir pour un rôle. Et ils ne voulaient jamais changer un rôle blanc pour un rôle noir". Avant d'ajouter : "Je décrochais souvent des petits rôles, et c'était extrêmement frustrant, non seulement pour moi mais aussi pour les autres acteurs noirs. On avait beaucoup de mal à obtenir des rôles importants".

Depuis l'annonce de son décès, les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux, de la part d'anonyme ou de gens du cinéma. Le compte officiel du film James Bond, déjà touché par la mort de David Hedison il y a quelques mois, écrit : "nous sommes désolés d'apprendre la mort d'Earl Cameron qui a joué Pinder dans Thunderball, à l'âge de 102 ans. Nos pensées vont vers sa famille".

We are sorry to hear that Earl Cameron, who played Pinder in Thunderball, has passed away at the age of 102. Our thoughts are with his family at this time. pic.twitter.com/vOQrWQQAf1 — James Bond (@007) July 4, 2020

We're sad to report the death of Earl Cameron, who starred in 'The Tenth Planet' and was one of the first black actors to forge a successful career in British film and television: https://t.co/vfcnYvItQB #DoctorWho pic.twitter.com/JXxRlKw1R6 — Doctor Who Official (@bbcdoctorwho) July 4, 2020

Par J.F.