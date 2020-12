Elie Semoun : Norman Thavaud accusé de racisme, il le défend sur Instagram

Norman Thavaud est au coeur d’une vive polémique. Après la diffusion d’un extrait de son one-man show qui tourne depuis un an, l’humoriste est accusé de racisme pour avoir fait cette blague : "Alors la dernière connerie qu’ils ont trouvée pour lutter contre le racisme, c’est dans le prochain James Bond qu’ils tournent, là. Le prochain personnage de James Bond, Agent 007, sera incarné par une femme renoi. Est-ce qu’on n’est pas allé trop loin dans la lutte contre le racisme? ‘My name is Bond, Fatoumata Bond’. Non ça va pas du tout, je suis pas d’accord. OK?". Les réactions ont été nombreuses sur les réseaux sociaux. Norman Thavaud s’est défendu dans sa story Instagram ce lundi 28 décembre 2020. "Je n'ai jamais voulu me moquer du prénom Fatoumata, assure-t-il. Je parlais des studios de cinéma américains qui parfois, pour se donner bonne conscience, se la jouent antiracisme de façade, voilà. Mais c'était mal amené, c'était maladroit. C'était pas une bonne idée, j'aurais pas dû la faire, vraiment je regrette".

"Vive l’humour, vive l’anticonformisme !"

Face à cette polémique, Norman Thavaud peut compter sur le soutien d’Elie Semoun. Sur son compte Instagram, l’humoriste a pris la parole pour défendre son "pote". "Très solidaire de mon pote et collègue Norman, obligé de se justifier de ne pas être un raciste, ce qui est vrai. Pour une association de mots mal employés et mal compris. Au fond, je remarque que c’est souvent un besoin d’exister et de retourner le ‘buzz’ en leur faveur qui pousse les idiots à s’offusquer (intéressant de chercher les vraies raisons qui les motivent) quand il y a des scandales de ce type, on ne veut pas te nuire, on veut te tuer. Vive l’humour, vive l’anticonformisme !", a déclaré l'ancien acolyte de Dieudonné.

Par Matilde A.