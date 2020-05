Elie Semoun partage une vidéo bouleversante de son papa en Ehpad

Plutôt discret sur sa vie privée, Elie Semoun s’est confié plus d'une fois sur la maladie d’Alzheimer dont souffre son papa. Ce lundi 25 mai, l’humoriste partage une vidéo de son père placé dans un Ehpad à Lyon. S’il avait pour habitude de le serrer dans ses bras lors de ses visites, l’acteur n’a malheureusement pas pu s’approcher de lui.

Comme il le dévoile sur son compte officiel, ce n’est qu’à travers une plaque de Plexiglas que les deux hommes ont pu échanger. Un moment passé ensemble qu’il légende : “Retrouvailles avec papa Semoun, mais en plexiglas…”. Dans la vidéo, l’acteur explique à son papa que “dans un mois ou deux” ils pourront se retrouver sans distanciation sociale. Ce à quoi, il lui répond : “Ça ne fait rien, c’est juste du respect. Tu respectes ça ! Je suis là, je reste là… Quand tu me diras que je peux sortir et tout ça, ce sera une grosse retrouvaille”.

“Oooh il m'avait manqué papa Semoun"

Des images bouleversantes qui ont touché les internautes. L’humoriste Caroline Vigneaux lui envoie des petits coeurs rouges, à l’instar de Valérie Benaïm. “Il est touchant Papa Semoun”, écrit l’un de ses followers. “Est-il possible de faire le test en France ? Cela permettrait de savoir plus vite si vous êtes contagieux et de reprendre un contact physique avec lui. Votre père est magnifique en tout cas. Quelle belle âme ! Il est vif, il a l’esprit fin et il vous aime énormément. Merci de partager” ou encore : “Oooh il m'avait manqué papa Semoun... Il est trop chou” et “J'espère que cela ne perturbe pas trop votre papa...mais c'est déjà bien que vous puissiez vous voir et vous parler", peut-on lire parmi les nombreuses réactions de fans.

