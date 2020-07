Elie Semoun : Pourquoi son rôle dans "L'élève Ducobu" était fait sur-mesure

Alors que les élèves de la France entière sont en vacances, "L'élève Ducobu" joue les prolongations. TF1 diffuse le film ce jeudi 16 juillet et ce dernier risque d'attirer de nombreux téléspectateurs. Sortie en 2011 au cinéma, l'adaptation de la célèbre bande-dessinée de Zidrou et Godri réalisée par Philippe de Chauveron avait réuni pas moins de 14 millions de spectateurs. La recette de ce succès ? Une BD qui a bercé l'enfance de bon nombre de Français et qui traverse les générations. L'adaptation au cinéma était donc particulièrement attendue.

Le réalisateur a décidé de faire les choses en grand, avec des rôles presque sur-mesure. Durant la promotion du film, Philippe de Chauveron s'est confié sur le rôle de l'instituteur Latouche joué par Elie Semoun fou amoureux, qui sonnait comme une évidence. "Elie Semoun en Latouche est apparu comme une évidence. Derrière son humour et sa folie se cache une très grande sensibilité. [...] Elie a aussi un vrai sens du dialogue et je savais qu'ensemble, nous pourrions encore améliorer le scénario. Il s'est totalement investi pour ce rôle qui demande énormément de nuances, même s'il n'y paraît pas."

un rôle retravaillé

Elie Semoun qui a changé de look durant le confinement, a rapidement été séduit par le rôle, mais a souhaité faire quelques modifications comme le révèle le réalisateur : "Je ne voulais pas représenter un Latouche aussi caricatural que dans les BD où il hurle tout le temps. Je lui ai inventé une vie à lui, celle d'un mec de quarante ans qui vit encore chez sa maman, vraisemblablement très peu expérimenté avec les femmes [...] Je me suis posé mille questions. [...] Pour mieux le cerner, je me suis même amusé à écrire sa journée type en précisant tout ce qui fait son quotidien. En fait, il est complètement psychorigide !"

Par J.F.