Elie Semoun : son changement de look radical avec le déconfinement

Le monde entier se souviendra de cette terrible crise sanitaire. Le 17 mars dernier, la France a été placée en confinement pendant deux mois, période pendant laquelle le pays a tourné au ralenti. Seuls les commerces de premières nécessités étaient autorisés à ouvrir lors de cette pandémie de coronavirus. Autant dire que la date du 11 mai était très attendue par des millions de personnes qui ont retrouvé un semblant de vie "normale". Ainsi, les magasins et les petits commerçants ont rouvert leurs portes, tout comme les coiffeurs qui ont repris du service. Ces derniers ont d'ailleurs été pris d'assaut et Elie Semoun s'est laissé tenter par une nouvelle coupe de cheveux... Le changement est tout simplement radical !

Un nouveau départ ?

Ce dimanche 17 mai, Elie Semoun a partagé un cliché dans sa story Instagram qui en a surpris plus d'un. L'humoriste a dévoilé sa nouvelle apparence... Il a opté pour le crâne rasé tout en conservant sa barbe blanche. Pour accompagner sa photo, Elie Semoun a commenté : "My name is Ely... Ely Semoun (j'ai craqué !)". Ce changement radical n'est pas passé inaperçu mais il semblerait que cela lui permette de prendre un nouveau départ depuis ce confinement. D'ailleurs, il peut enfin oublier ses sombres heures passées à s'inquiéter pour son père, placé dans un Ehpad à Lyon. Si l'établissement avait été touché par le coronavirus, la situation semble s'être améliorée et Elie Semoun a même pu retrouver son père après de longues semaines sans contact physique. De plus, l'humoriste a confié dans l'émission "Je t'aime etc" de ce mercredi 13 mai qu'il avait retrouvé l'amour !

Par Solène Sab