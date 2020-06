Elijah Wood : que devient l’interprète de Frodon ?

Ce mardi 9 juin, TF1 diffuse "Le Seigneur des anneaux : la communauté de l'anneau", premier volet de la trilogie réalisée par Peter Jackson et dans laquelle Elijah Wood interprète le rôle de Frodon. Un rôle qui a propulsé l'acteur au rang de star. Papa depuis peu, il s'est fait discret dans les médias. Que devient-il presque vingt ans après la sortie du dernier et troisième volet ? Non Stop People vous dit tout.