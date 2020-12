Ellen Page transgenre : elle annonce son changement de sexe sur Twitter

Révélation de taille. Ellen Page, connue pour avoir joué dans "X-Men", "Juno", "Inception" ou encore "The Umbrella Academy" et "Les Chroniques de San Francisco", vient de créer la surprise sur les réseaux sociaux. L'actrice de 33 ans a révélé avoir changé de sexe. Ellen Page a également dévoilé son changement de prénom. Désormais, il faudra l’appeler Elliot. "Bonjour les amis, je veux partager avec vous que je suis trans, que mes pronoms sont lui/il et que mon nom est Elliot. Je me sens chanceux de pouvoir écrire ça. D’être ici. D’être arrivé à cette place dans ma vie", a commencé Ellen Page dans son long message adressé à ses abonnés. "Je ressens une immense gratitude pour les personnes incroyables qui m'ont soutenu tout au long de ce voyage. Je ne peux pas commencer à exprimer à quel point c'est remarquable d'aimer enfin qui je suis assez pour poursuivre mon moi authentique", peut-on aussi lire.

"J’ai peur de la haine"

Ellen Page, qui a dit 'oui' à Emma Portner il y a deux ans, a reconnu ressentir une certaine "peur de l’envahissement, de la haine, des ‘blagues’ et de la violence". Ellen Page a également rendu hommage aux associations qui prennent part aux différentes causes liées à la communauté LGBTQ+. Il a notamment salué leur "courage", leur "générosité" et "travail sans relâche pour faire de ce monde un endroit plus inclusif et plus compatissant". Ellen Page conclut son message par une promesse : "Pour être clair, je n'essaye pas de tempérer un moment joyeux et que je célèbre, mais je veux aborder le tableau dans son ensemble. (...) À toutes les personnes trans qui sont quotidiennement confrontées au harcèlement, à la haine de soi, aux abus et à la menace de violence: je vous vois, je vous aime et je ferai tout ce que je peux pour changer ce monde pour le mieux".

Par Matilde A.