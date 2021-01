Elliot Page divorce avec sa femme Emma Portner

Une page se tourne pour Elliot Page. Marié depuis trois ans avec Emma Portner, l'acteur a annoncé leur divorce dans un communiqué commun dévoilé ce 26 janvier. "Après mûre réflexion, nous avons pris la difficile décision de divorcer après notre séparation l'été dernier. Nous avons le plus grand respect les uns pour les autres et restons des amis proches", ont écrit Elliot Page et sa femme qui se sont séparés il y a plusieurs mois. Cette séparation intervient quelques semaines après le coming-out en tant que personne transgenre et non-binaire d'Elliot Page. En décembre dernier, l'acteur de 33 ans avait révélé sa transidentité à travers un texte publié sur Instagram : "Salut les amis, je voulais vous informer que je suis trans, mes pronoms sont “il” et “ils” et mon prénom est Elliot".

Le soutien de sa femme

Parmi les nombreux messages de soutien, Emma Portner lui avait adressé un message de fierté en lui partageant son affection. "Je suis si fière d'Elliot. Les personnes trans, queer et non-binaires sont un cadeau dans ce monde. Je demande aussi de la patience et à ce qu'on respecte ma vie privée, mais aussi à ce que vous me rejoignez en tant que fervent supporter des personnes trans chaque jour. L’existence d’Elliot est un cadeau en soi. Brille maintenant doux Elliot. Je t’aime tellement", avait écrit la danseuse de 26 ans.

Par Marie Merlet