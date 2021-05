Elliot Page : l'acteur poste une première photo torse nu sur Instagram

En décembre dernier, Elliot Page créait la surprise sur les réseaux sociaux en annonçant être transgenre. Connu pour avoir joué dans "X-Men", "Juno", "Inception" ou encore "The Umbrella Academy" et "Les Chroniques de San Francisco", l'acteur de 34 ans avait adressé un long message à ses abonnés pour expliquer sa décision : "Bonjour les amis, je veux partager avec vous que je suis trans, que mes pronoms sont lui/il et que mon nom est Elliot. Je me sens chanceux de pouvoir écrire ça. D’être ici. D’être arrivé à cette place dans ma vie (...) À toutes les personnes trans qui sont quotidiennement confrontées au harcèlement, à la haine de soi, aux abus et à la menace de violence: je vous vois, je vous aime et je ferai tout ce que je peux pour changer ce monde pour le mieux".

"Premier maillot de bain d'un bébé trans"

Quelques mois plus tard, Elliot Page se dévoilait pour la première fois depuis son annonce et son changement de genre en Une du magazine "Time". Au cours de cette interview, Elliot Page a révélé avoir subi une chirurgie de réattribution sexuelle. "Cela a complètement transformé ma vie", avait-il affirmé. Ce lundi 24 mai 2021, Elliot Page a de nouveau créé l'événement en partageant une photographie sur laquelle il pose pour la première fois torse nu. "Premier maillot de bain d'un bébé trans", écrit celui qui a récemment divorcé d'Emma Portner en légende du cliché. En quelques heures, la photo d'Elliot Page a déjà réuni plusieurs millions de likes et commentaires. De nombreuses stars ont alors félicité Elliot Page, à l'image de Miley Cyrus ou Julianne Moore.

Par Matilde A.