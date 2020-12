Elliot Page : son premier selfie après l'annonce de son changement de genre

Le 1er décembre dernier, Elliot Page postait un long message sur son compte Instagram. L'acteur de 33 ans, dévoilait qu'il changeait de genre. Né Ellen, la star de "Juno" et de "Umbrella Academy" souhaite se faire appeler Elliot. "Salut les amis. Je veux partager avec vous le fait que je suis trans. Mes pronoms sont il/iel et mon nom est Elliot. Je me sens chanceux d’écrire cela. D’être ici. D’être arrivé à ce moment de ma vie. Je suis immensément reconnaissant envers toutes les incroyables personnes qui m’ont accompagné. Je veux partager avec vous le fait que je suis trans, commence l’intéressé. Mes pronoms sont il/iel et mon nom est Elliot. J’aime le fait d’être trans. Et j’aime le fait d’être queer. Je ferai tout pour changer ce monde pour le mieux. (...) Et plus j'embrasse qui je suis, plus je rêve, plus mon cœur grossit et plus je m'épanouis".

"Soyez là l'un pour l'autre"

Il avait ensuite pointé du doigt les personnalités qui profitent de leur notoriété pour "distiller de l'hostilité contre la communauté trans". Suite à ce post, Elliot Page avait alors reçu une vague de soutien, notamment de la part de sa femme, et des quatre coins du monde. Il avait alors tenu à remercier toutes les personnes qui l'ont accompagné lors de ce changement. Très reconnaissant, l'acteur vient de poster un nouveau message sur son compte Instagram. Il poste son premier selfie après l'annonce de son changement. "Du fond du cœur, merci. Votre amour et votre soutien ont été le plus beau des cadeaux. Restez en sécurité. Soyez là l'un pour l'autre. On se voit en 2021".

Par J.F.