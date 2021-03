Elliot Page transgenre : il se dévoile pour la première fois

Le 1er décembre 2020, Elliot Page a surpris tous ses abonnés sur les réseaux sociaux en annonçant être transgenre. "Bonjour les amis, je veux partager avec vous que je suis trans, que mes pronoms sont lui/il et que mon nom est Elliot. Je me sens chanceux de pouvoir écrire ça. D’être ici. D’être arrivé à cette place dans ma vie", avait-il déclaré dans un long message adressé à ses fans avant de poursuivre : "Je ressens une immense gratitude pour les personnes incroyables qui m'ont soutenu tout au long de ce voyage. Je ne peux pas commencer à exprimer à quel point c'est remarquable d'aimer enfin qui je suis assez pour poursuivre mon moi authentique". Quelques jours plus tard, Elliot Page avait posté un selfie sur Instagram. Son premier depuis l’annonce de son changement de genre. Mais c’est en Une du magazine "Time", publié ce mardi 16 mars 2021, qu’Elliot Page se dévoile réellement. L’acteur, connu pour avoir joué dans "Inception", "Juno" ou encore "Umbrella Academy", a livré ses premières confidences sur son coming-out et sa récente transition. "Je suis vraiment heureux de jouer, maintenant que je suis pleinement qui je suis dans ce corps. Quels que soient les défis et les moments difficiles, rien ne vaut le fait de ressentir ce que je ressens maintenant", a-t-il d’abord confié.

Elliot Page a subi une chirurgie de réattribution sexuelle

Durant cette interview, Elliot Page s’est souvenu de la première fois où il a senti qu’il était né dans le mauvais corps. Il était âgé de 9 ans. "Je me sentais garçon. Je voulais être un garçon. Je demandais à ma mère si je pouvais le devenir un jour", s’est-il rappelé. Un an plus tard, sa carrière de comédien débute. "Je suis devenu acteur professionnel à l'âge de 10 ans. Et poursuivre cette passion est venu avec un compromis difficile. Je devais bien sûr conserver une certaine apparence", explique-t-il avant de se réjouir du soutien inconditionnel que lui a apporté sa mère. "Elle veut que je sois qui je suis vraiment et me soutient pleinement. Cela témoigne de la façon dont les gens changent vraiment", déclare-t-il. Elliot Page a aussi expliqué qu'il avait souffert de dépression, d'anxiété et de crises de panique répétées. En 2014, faire son coming-out l’a aidé à s’accepter. "La différence entre ce que je ressentais avant d'annoncer mon homosexualité et après, cela a été massif. Mais est-ce que l'inconfort dans mon corps avait disparu ? Non, non, non, non", avoue-t-il. Elliot Page a également profité de cet entretien au "Time" pour annoncer qu'il avait subi une chirurgie de réattribution sexuelle. "Cela a complètement transformé ma vie", dit-il encore.

Par Matilde A.