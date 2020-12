Elliot Page transgenre : Sa femme sort du silence et s’exprime

Elliot Page a décidé de faire une grande annonce ce mardi 1er décembre. Plusieurs années après avoir assumé son homosexualité, l’acteur a annoncé être transgenre. Sur les réseaux sociaux, Elliot Page s’est exprimé dans un long texte poignant : "Je voudrais vous annoncer que je suis trans, mes pronoms sont lui/il et mon nom est Elliot. Je me sens si chanceux d'écrire ça ici. D'être arrivé à cette étape de ma vie. Je demande de la patience. Ma joie est réelle, mais elle est aussi fragile. La vérité c'est que, malgré le fait que je sois profondément heureux et privilégié, je suis aussi apeuré. J'ai peur de l'invasion dans ma vie privée, de la haine, des "blagues" et de la violence. Pour être clair, je ne veux pas briser un moment joyeux que je célèbre, mais je veux dépeindre un tableau réel. Les chiffres sont effarants. Les discriminations envers les personnes trans sont insidieuses et cruelles, et causent d'horribles conséquences. Seulement en 2020, 40 personnes trans ont été assassinées, dont la majorité était noire et latino".

"L’existence d’Elliot est un cadeau"

Peu après la mise en ligne du texte d’Elliot Page, l’acteur a eu droit à de nombreux messages de soutien, notamment de la part de sa femme Emma Portner. Mariée depuis deux ans avec l’acteur, Emma Portner a salué le courage de son compagnon : "Je suis si fière d'Elliot. Les personnes trans, queer et non-binaires sont un cadeau dans ce monde. Je demande aussi de la patience et à ce qu'on respecte ma vie privée, mais aussi à ce que vous me rejoigniez en tant que fervent supporter des personnes trans chaque jour. L'existence d'Elliot est un cadeau à elle toute seule. Je t'aime si fort". Un très beau message qui a dû faire plaisir à Elliot Page.

Par Alexia Felix