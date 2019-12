Elodie Fontan prête à tout plaquer ? Ce film qui a sauvé sa carrière

Révélée par la série "Clem", Elodie Fontan a bien évolué depuis ses débuts. Ce mercredi 18 décembre, la comédienne est de retour sur les écrans, à l'affiche de la série "Prise au piège", diffusée sur M6. Un feuilleton dans lequel elle campe le rôle d'Anna Rivière, une jeune femme incarcérée suite au meurtre d'un informaticien de son entreprise... dont elle est accusée à tort. La protagoniste doit apprendre à survivre dans l'univers carcéral, réputé pour être rempli de dangers, et doit tout faire pour prouver son innocence. Heureusement, Anna Rivière reçoit le soutien infaillible de ses parents, prêts à tout pour lui redonner la liberté.

Philippe de Chauveron a tout changé

Avant ce rôle, Elodie Fontan a pu s'illustrer dans plusieurs longs-métrages, parfois en collaboration avec Philippe Lacheau, dont elle a intégré la bande en 2015. Devenue un nom familier du petit écran et du septième art, l'actrice aurait pu être avoir un destin très différent. Dans une récente interview accordée à nos confrères de L'Express, celle qui aurait récemment donné naissance à son premier enfant a évoqué ses débuts difficiles. "C'était l'époque où j'avais du mal à décrocher un rendez-vous pour faire des essais. Je ne parle pas d'obtenir un rôle, hein ! Juste faire des essais", racontait-elle à nos confrères. Elle avait enchaîné les petits boulots et même joué dans l'émission de réalité scénarisée "Le jour où tout a basculé", des "petits cachets alimentaires" pour elle. "J'ai songé à arrêter, à changer de métier, mais je n'arrivais pas à m'y résoudre", a ensuite confié Elodie Fontan.

Le répit et la consécration sont survenus en 2014. La comédienne de 32 ans décrochait un rôle dans "Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ?". Un film de Philippe de Chauveron qui a sorti sa carrière du gouffre de l'oubli. "J'étais si persuadée qu'on ne me prendrait pas que je suis allée aux essais ultra-détendue... C'est peut-être pour cela que ça a marché", s'est remémorée la principale concernée, toujours dans les colonnes de L'Express. Et puis "la bande de Fifi" l'a repérée...

Par Laura C-M