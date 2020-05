Elsa Lunghini : Que devient l’ex-compagne de Bixente Lizarazu ?

Elsa Lunghini débarque ce mercredi 27 mai sur France 2 dans le téléfilm "Parole contre Parole" dans lequel elle incarne le personnage de Laura, un commissaire priseur dont la vie bascule lorsque Guillaume - un galeriste respecté interprété par François Vincentelli - la viole. Dans un entretien exclusif qu'elle a accordé à Telez.fr, la comédienne vue dans "Chérif" a accepté de raconter le tournage de la scène du viol.

"C'était un peu compliqué, c'était très physique. Et psychologiquement, même pour le réalisateur, c'était troublant à faire. Il a gardé cette scène pour la fin du tournage. Avec François Vincentelli (le comédien joue son violeur), on ne se connaissait pas avant, mais j'avais l'impression de l'inverse quand on s'est rencontré. On s'entendait bien sur le film, et heureusement. On fait ce genre de scène moins péniblement du coup. Pour lui aussi, c'était compliqué. C'était très pudique et très bien de garder ça pour la fin du tournage, car on se connaissait mieux. La confiance était installée", a-t-elle dit.

Un prochain voyage en Russie ?

Quand elle ne tourne pas, Elsa Lunghini se consacre à sa passion pour "la photo d'art" et les "expositions". "Avec mon mari, on a un gros camion d'expédition. On revient de deux mois de road-trip en Espagne et au Portugal. L'an dernier, on était au Maroc. C'est beaucoup de travail parce que je fais aussi l'encadrement de mes photos. Pour notre prochaine destination, j'aimerais partir en Russie, et la traverser pendant 6 mois", a-t-elle dit à nos confrères. Sur sa page Instagram, elle a partagé quelques-unes de ses oeuvres photographiques. Et quand elle ne voyage pas, Elsa Lunghini se consacre à la chanson. Depuis mars dernier, elle poste différentes reprises sur sa nouvelle chaîne YouTube, notamment "Sick of Goodbyes" de Mark Linkous.

L'ex-compagne de Bixente Lizarazu a récemment partagé sur ses réseaux un appel lancé par un collectif de 200 personnalités et scientifiques - initié par Juliette Binoche et Aurélien Barrau - "aux dirigeants et aux citoyens pour changer nos modes de vie". Un an auparavant, en 2019, elle a fait ses premiers pas sur les planches dans la pièce "2+2" de Cyril Gély et Eric Rouquette au Théâtre Tristan Bernard.

Par Non Stop People TV