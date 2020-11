Elsa Zylberstein en couple : découvrez qui est son nouveau compagnon

France 3 diffuse ce lundi 2 novembre 2020, le film "Les têtes de l'emploi". Sorti en 2016, ce long-métrage est l'histoire de Stéphane, Cathy et Thierry, salariés de l'Agence pour l'emploi de Sablé. Stéphane est un spécialiste de la radiation des demandeurs d'emplois, Cathy est une standardiste systématiquement insultée et Thierry est un conseiller d'orientation enthousiaste qui croit en la mission du service public de l'emploi. Quand ils apprennent la fermeture de leur agence et leur licenciement futur, conséquence directe de la baisse de demandeurs d'emploi, Stéphane, Cathy et Thierry entreprennent alors de sauver leur emploi, quitte à créer du chômage...



De quoi confirmer le statut d'actrice hors pair d'Elsa Zylberstein, comédienne depuis plus de 30 ans et gagnante d'un César en 2009. A 52 ans, la jolie brune s'apprête d'ailleurs à incarner Simone Veil dans le film ": Simone, le voyage du siècle", du réalisateur Olivier Dahan.

Elsa Zylberstein en couple avec un réalisateur

Et si tout sourit à l'actrice au niveau professionnel, elle a également de quoi être heureuse dans le domaine du privé. Depuis près de deux ans, l'actrice vit une belle histoire d'amour avec Michaël Pierrard, un réalisateur encore peu connu du grand public. Pourtant, il a fallu du temps avant que l'histoire d'amour ne s'écrive. "On a fait trois films ensemble avant que je le voie" racontait l'actrice à Paris Match.



Après avoir été en couple avec Antoine de Caunes, Nicolas Bedos, Yann Moix mais aussi avec le journaliste Georges-Marc Benamou, l'actrice a finalement trouvé la stabilité : "Je n'étais pas sur la bonne fréquence, je croyais à un autre type d'hommes pour moi. J'ai mis du temps à changer... Entre Michaël et elle, une dynamique professionnelle s'était mise en place. "On travaillait, on se vouvoyait. Je ne le voyais pas. Et tel un héros il a réussi à... ça s'est fait en cinq minutes !" confiait-elle.



