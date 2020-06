Elsa Zylberstein : sa drôle de rencontre avec Bradley Cooper

De sa rencontre gênante avec Bradley Cooper, Elsa Zylberstein s'en est finalement inspirée. Prochainement à l'affiche de la comédie "Adorables" de Solange Cicurel, en salles le 29 juillet, l'actrice a révélé dans "On refait la télé" sur RTL ce samedi 27 juin, qu'une scène du film a été tirée de son propre vécu. La rencontre du personnage incarné par Elsa Zylberstein avec le chanteur Amir dans une boulangerie, où elle se met à dire "n'importe quoi", est inspirée d'une amusante histoire que l'actrice a raconté à la radio.

Une "phrase atroce" à Bradley Cooper

"Je suis rentrée à La Palette un jour, un café à Paris que j'adore, et je vois Bradley Cooper. Je m'assois à côté de lui, j'étais avec un copine américaine, et donc on s'assoit", a débuté Elsa Zylberstein admiratrice de l'acteur. "J'étais dans tous mes états et je lui dis : 'Are you Bradley Cooper ?'. Il me dit 'Oui' avec un français parfait", poursuit-elle. La scène va ensuite prendre une drôle de tournure lorsque l'actrice va lancer une "phrase atroce" à Bradley Cooper. "On se met à parler. […] A ce moment-là, j'étais au théâtre, j'étais hyper fatiguée et je lui dis cette phrase énorme : 'Non mais normalement je suis beaucoup plus jolie que ça!'", lâche-t-elle en éclatant de rire. "C'est jamais le bon moment quand tu croises quelqu'un que tu admires. Tu te dis toujours : 'Ah, pourquoi j'ai pas fait ma couleur, je suis mal habillée, je suis beaucoup mieux maquillée normalement…' T'es jamais au top niveau", a lancé Elsa Zylberstein qui s'est servi de ce moment de solitude pour inspirer une scène comique du film.

Par Marie Merlet