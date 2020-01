Emily Blunt mariée : qui est son époux John Krasinski ?

Ce dimanche 26 janvier, France 2 diffuse le film "La fille du train", dans lequel Emily Blunt incarne le personnage de Rachel. Un rôle de plus qui vient s'ajouter à la longue filmographie de l'actrice, également apparue dans bien d'autres succès, comme "Le retour de Mary Poppins", "Le diable s'habille en Prada" ou encore "Victoria : les jeunes années d'une reine". C'est d'ailleurs dans le film "Sans un bruit" qu'elle a donné la réplique à son époux, l'acteur John Krasinski. Entre ces deux-là, la fusion est totale. Et il faut dire que ça dure ! C'est en 2008 que les deux acteurs se rencontrent pour la toute première fois, sans pour autant que l'amour ne soit au rendez-vous. Pour conquérir le cœur de sa belle, John Krasinski tente le tout pour le tout et l'invite dans son appartement… Pour manger une pizza !

Emily Blunt et John Krasinski, couple star

Si la proposition semble quelque peu cavalière, finalement, Emily Blunt tombe très vite sous le charme de John Krasinski. Fiancés en août 2009, les tourtereaux sont passés à la vitesse supérieure en juillet 2010, année au cours de laquelle ils se sont dit "oui", en Italie, sur les berges du lac de Côme. Depuis, le couple a donné naissance à deux filles, Hazel et Violet. Duo star d'Hollywood, Emily Blunt et John Krasinski font régulièrement le show sur les plateaux télé. Alors lorsqu'ils se sont donné la réplique dans le film "Sans un bruit", succès du box-office réalisé par John Krasinski lui-même, la promotion fut rythmée par de nombreuses révélations. Comme par exemple, leur crainte commune de ne pas s'entendre sur le tournage du film : "On ne va pas vous dire que tout a été parfait. Il nous est arrivé plusieurs fois d'avoir des discussions que l'on peut qualifier d'animées avant de tourner. Mais on s'était promis de ne pas emmener les éventuels soucis de tournage chez nous en rentrant à la maison à la fin de la journée. C'est crucial si l'on veut préserver sa vie de couple à mon avis" confiait Emily Blunt à ce sujet. Un couple qui dure, et qui fait des étincelles !

Par Sarah M