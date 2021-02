"Emily in Paris" soupçonnée d'avoir acheté ses nominations aux Golden Globes

Les deux nominations de Emily in Paris aux Golden Globes ont créé la surprise. La série sortie en octobre 2020 sur Netflix avait rencontré le succès auprès du public mais sa sélection pour les prix de la Meilleure série humoristique et de la Meilleure actrice dans une série humoristique, a fait naître des interrogations. Avant la cérémonie qui se tient le 1er mars, Deborah Copaken, l’une des scénaristes de la série, a même publié une tribune dans The Guardian pour partager son incompréhension alors que la série saluée May I Destroy You n'a pas été nommée.

"Ils nous ont traités comme des rois et des reines"

Dans une enquête, le Los Angeles Times révèle qu'une trentaine des membres de l’organisation Hollywood Foreign Press Association (HFPA), en charge des votes pour les Golden Globes, ont bénéficié d'un voyage à Paris dans des conditions luxueuses. Durant leur séjour pour découvrir les plateaux du tournage, les votants ont eu "deux nuits à l’hôtel cinq étoiles Peninsula Paris", dont le prix d'une suite peut s'élever à 1 400 euros la nuit, mais aussi "un déjeuner au Musée des Arts Forains" avec "une visite privée d’un musée rempli de manèges datant de 1850". "Ils nous ont traités comme des rois et des reines", a témoigné anonymement l'un des membres du comité de la HFPA. Le Los Angeles Times a dénoncé un "conflit éthique" au sein de l'organisation "qui lutte toujours à effacer sa réputation de groupe dont les prix ou les nominations peuvent être influencés par des voyages aux frais de la princesse et des paniers cadeaux".

Par Marie Merlet