Emma Sjöberg : que devient l'actrice suédoise de la saga Taxi ?

Avec la sortie du premier Taxi en 1998, la célèbre saga se déroulant à Marseille est née. Dans les trois films suivant, dont Taxi 2 diffusé ce jeudi 25 mai sur TF1, le duo formé par le chauffeur de taxi Daniel Morales (Samy Naceri) et le policier Emilien (Frédéric Diefenthal) vit des aventures rocambolesques auprès de Petra, incarnée par Emma Sjöberg. Avec sa plastique, la policière de caractère faisait chavirer son collègue. 13 ans après sa dernière apparition dans la saga, l'actrice suédoise n'est pas réapparue au cinéma. Qu'est-elle donc devenue ?

Une femme d'affaires dans la beauté

A 51 ans, Emma Sjöberg a entrepris une autre carrière depuis plusieurs années. L'ancien mannequin qui se nomme aujourd’hui Emma Wiklund, a créé sa propre marque de cosmétiques, Emma S, qu'elle incarne. Désormais véritable femme d'affaires, elle a lancé plusieurs produits de soin pour la peau ainsi que des fragances. Très active sur Instagram, Emma S. Wiklund qui a aussi publié en 2019 un livre de beauté pour les femmes, n'hésite pas à partager sa vie professionnelle tout comme sa vie privée. Après avoir été en couple pendant six ans avec Ulf Gunnar Ekberg du groupe suédois Ace of Base, elle s'est mariée avec un certain Hans Wiklund avec qui elle a eu deux enfants, Tyra (18 ans) et Elis (16 ans).

Par Marie Merlet