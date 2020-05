Emma Watson : ces deux interdictions qu’elle a dû respecter pendant 10 ans

Il y a quelques années, alors qu'elle était âgée de 23 ans, Emma Watson s'était confiée au site britannique The Sunday Times sur ce que l'aventure "Harry Potter" a changé dans sa vie. L'occasion pour elle d'expliquer en quoi la critique a été parfois difficile à supporter. "Quand j'étais plus jeune, la pression m'a déprimée, mais aujourd'hui, je suis en paix avec cela. Avec les brushing et les retouches, la mode peut projeter une image inatteignable qui est dangereusement malsaine", disait-elle.

Après la fin du tournage de la saga "Harry Potter" en 2011, Emma Watson a repris le chemin de l'école. En effet, elle a fait ses études à l'université de Brown, aux Etats-Unis. Et sa notoriété lui a joué des tours. "Quand je suis arrivée à la cantine, tout le monde s'est arrêté de parler et s'est tourné vers moi. J'avais lancé une blague pour mettre tout le monde à l'aise et faire comprendre que je suis une fille comme une autre", continuait-elle.

Un changement de look radical

Avec Rupert Grint et Daniel Radcliffe, Emma Watson est devenue une star grâce à "Harry Potter". Alors que TF1 diffuse ce mardi 26 mai la première partie du septième volet des aventures du célèbre sorcier, l'actrice de 30 ans a longtemps dû respecter deux consignes nécessaire au bon déroulement du tournage de la saga. En effet, elle avait interdiction de se couper les cheveux pour camper son rôle d'Hermione Granger. Elle ne pouvait également pas se prélasser au soleil.

"Pendant les neuf ans où j'ai tourné Harry Potter, mon contrat m'interdisait de me couper les cheveux et de bronzer. Toutes les choses normales que font les filles et que je ne pouvais pas faire", disait-elle au Vogue anglais. Et de poursuivre : "Dès que j'ai changé mon apparence, voilà ce que ça a donné". Quelque temps après la fin de son contrat pour "Harry Potter", Emma Watson avait arboré une coupe courte sur les red carpet. Ce qui n'avait pas manqué de surprendre ses fans à l'époque.

Par Non Stop People TV